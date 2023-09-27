329 ألف خدمة صحية للمواطنين قدمتها المبادرات الرئاسية تحت مظلة «100 يوم صحة».. دعم صحة المرأة في مقدمة الخدمات.. وخبراء: مصر أحدثت طفرة في القضاء على الأمراض المزمنة

329 ألف خدمة صحية للمواطنين قدمتها المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة في جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، تحت مظلة حملة «100 يوم صحة»، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، وتلك الأرقام تكشف عن كم الجهد الذي تبذله الدولة المصرية في الارتقاء بصحة المصريين.

وأكد بيان "الصحة" أن الحملة نجحت خلال 93 يوم من انطلاقها في تقديم تقديم 329 ألفا و90 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 25 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، تضمنت 10 آلاف و452 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و316 خدمة.

وقدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و737 مولودا، فيما قدمت 27 ألفًا و46 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

كما قدمت الحملة 4 آلاف و133 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و257 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1488 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1267 مواطنا.

وضمن مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) قامت الحملة بملئ 16 ألفا و431 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و354 مواطنا، فيما بلغ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 71 ألفا، و243 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 67 ألفا، و970 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 82 ألفا و498 طفلا.

وقدمت حملة «100 يوم صحة» 2898 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 51 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

المبادرات الرئاسية طفرة في تقديم العلاج بالمجان

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا، إن مصر شهدت نهضة في مجال الصحة عبر إطلاق العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة والمتوطنة.

وأضاف "عقبة" أن مصر كانت الدولة الأولى عالميًا في أعداد المصابين بفيروس سي، وما حققته حملة القضاء على فيروس سي تجربة تدرس، فلم يصبح لفيروس سي وجود في مصر، وبشهادة كبرى المنظمات العالمية فإن تجربة مصر تعد تجربة رائدة في مجال الصحة العامة.

وتابع: "مصر استطاعت التخلص من أمراض مزمنة كانت تؤرق الأسرة المصرية، وكذلك أمراض السكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي، فقد أحدثت مصر طفرة في تقديم العلاج بالمجان لملايين المصريين".

وفى هذا الشأن، قال الدكتور مجدى بدران، أستاذ المناعة والحساسية، إن حملة ١٠٠ يوم صحة تعد استمرارا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية فى مجال الصحة العامة للمواطنين والتى بدأت بمبادرة ١٠٠ مليون صحة، وتواصلت بالعديد من المبادرات المتخصصة لطلاب المدارس والمرأة المصرية وغيرها، وتلك المبادرات أحدثت طفرة فى الارتقاء بصحة المصريين.

وأضاف بدران فى تصريحاته لـ«البوابة نيوز» أن المبادرات الصحية المتواصلة مبتكرة وذات أهمية بالغة، وتكشف عن إدراك القيادة السياسية فى مصر والحكومة لأهمية الاهتمام بالصحة والتى تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وتشكل استثمارا فى المستقبل.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن توفير خدمات صحية على أعلى مستوى يجعل من المواطنين عناصر منتجة تدفع عجلة الإنتاج وتتحول إلى كوادر وعناصر بشرية تدعم سوق العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية والعودة بالنفع على الاقتصاد القومى.