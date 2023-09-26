سمر حمزة أول سفيرة لكأس العالم للأيتام لكرة القدم للبنات

أعربت سمر حمزة بطلة المصارعة عن سعادتها الكبيرة لاختيارها أول سفيرة نسائية لأول كأس العالم للأيتام ساتوك لكرة القدم للبنات التي تقام لأول مرة تحت رعاية شيخة آل ثاني .

تقام النسخة الأولي من كأس العالم ساتوك للأيتام في 2024 برئاسة شيخة آل ثاني صاحبة الفكرة.

جاء انضمام بطلة المصارعة سمر حمزة لسفراء كأس العالم للأيتام للبنات لتكون أول سفيرة .

وأبدت حمزة دعمها للبطولة خاصة إنها ستلقي قبولا كبيرا لدي الجميع لأنها ترعي فئة معينة من الأطفال المحرومين من الفرصة الحقيقية للتعبير عن الرياضة التي يحبونها .

تقام تصفيات كأس العالم للأيتام للبنين والبنات لمنتخبات مصر وسوريا والسودان في النادي الأهلي فرع التجمع الخامس غداً الأربعاء بحضور كوكبة من نجوم الرياضة لاختيار المنتخبات الثلاثة بنين وفتيات من بين 600 طفل وفتاة يشاركون في هذه التصفيات التي رحب النادي الأهلي باستضافتها في ملاعبه بفرع التجمع الخامس من خلال الاجتماع الذى جمع شيخة آل ثاني والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ووليد مبروك رئيس لجان النادي .



وتري سمر حمزة أن بطولة كأس العالم للأيتام ستكون فرصة طيبة للأطفال والفتيات لتقديم ما لديهن من إمكانيات رياضية سيكون لها شأن كبير مؤكدة أنها تتوقع أن يخرج من بين هؤلاء الأطفال من يكون نجم رياضي كبير .

وتلقب سمر حمزة بالمرأة الحديدية في الرياضة المصرية فهي من كتبت تاريخ المصارعة النسائية وأحرزت العديد من الميداليات على مستوي العالم وأول لاعبة مصرية تصل لنهائي بطولة العالم ونجحت في حصد العديد من الميداليات .

كما واصلت سمر حمزة كتابة التاريخ بتصدرها للتصنيف العالمي وفقا لاتحاد المصارعة الدولي في عدة شهور مما جعلها متفوقة على كافة اقرانها على مستوي العالم في لعبة المصارعة فهي تتربع على قمة هرم وفقا للتصنيف العالمي .



سمر حمزة من مواليد 1995 بنت محافظة الإسكندرية، بدأت ممارسة الرياضة فى سن متأخرة بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتية قبل أن تتحول بالمصادفة إلى لعبة المصارعة