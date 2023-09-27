السيسي يشهد اليوم احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

وفى نفس الموعد من كل عام يحتفل المسلمون بذكرى مولد سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمولد يحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين والصوفيين بصفة خاصة.



وتمتلئ ساحة مسجد الحسين عن آخرها بجموع حاشدة تتوافد من كافة ربوع الجمهورية للاحتفال بهذا اليوم، وتتعدد مظاهر الاحتفال بين توزيع الحلوى على المتواجدين بمحيط المسجد في ظاهرة تكشف الود والحب بين الحاضرين.

وطاف عددٌ من الحاضرين بمحيط المسجد، مرددًا أجمل الأناشيد الدينية في حب الرسول الكريم، بينما احتفلت الطرق الصوفية بهذه المناسبة بطريقتها الخاصة بتنظيم مسيرة من مسجد الجعفري بالدراسة حتى مسجد الحسين، مرددين أناشيد في حب الصادق الأمين على أصوات الدفوف والطبول بحضور الكبار والصغار، رافعين رايات كل الطرق ومجتمعين على حب الله ورسوله.