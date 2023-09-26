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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أهلي جدة يتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين على حساب العين

أهلي جدة والعين
أهلي جدة والعين
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تأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2024، بعدما انتزع فوزًا صعبًا على مضيفه نادي العين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32.

سجَّل فراس البريكان هدفي التقدم لصالح أهلي جدة في الدقيقتين 23 و29 على التوالي، وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث في الدقيقة 39. فيما جاءت هدفي العين عن طريق دودو في الدقيقتين 82 و90 من عمر المباراة.

جاء تشكيل أهلي جدة كما يلي: إدوارد ميندي، بسام الجريحي، ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد، فرانك كيسي، محمد المجحد، سميحان النابت، جابرييل فيجا، فراس البريكان، روبرتو فيرمينو.

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أهلي جدة كأس خادم الحرمين العين
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