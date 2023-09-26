محافظ الدقهلية لقيادات التعليم: أنتم من يربي ويبني العقول

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المعلم هو الذي يربي ويبني عقول الأطفال والشباب حتي يصلوا الي المرحلة الجامعية وبدونه ما أصبح لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء فالاصل والأساس هو المعلم داخل المدرسة وعليكم ان تجعلوا العام الدراسي الجديد مختلف عن الأعوام الدراسية الماضية .

وشدد مختار علي الاهتمام بجودة التعليم المقدمة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد والمقرر بدؤها فى 30 سبتمبر الجاري، لتخريج جيل واعي ومثقف متسلح بسلاح العلم والمعرفة .

وأشار الي أن المعلم كان ومازال هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والأوطان لأن بالعلم والتعلم تبني الأمم والحضارات ، فمنذ الحضارات القديمة والتعليم هو أساس بناء هذه الحضارات وعرف العالم التعليم منذ آلاف السنين.

وثمن المحافظ دور قيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وجميع المعلمين علي كل ما يبذلوه من جهد وعمل من أجل أبنائنا الطلاب ، سواء من خلال تلقي العلم والمعرفة أو من خلال غرس روح الانتماء للوطن بداخلهم والمحبة والتسامح .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بقيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم للتأكد من مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 .

حضر الإجتماع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، هاني عنتر وكيل المديرية ، والدكتور عصام عمارة وجميع قيادات المديرية .

وقال " المحافظ " خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسى علي توفير المناخ الملائم والآمن لإقامة وتنفيذ كافة الفعاليات وممارسة حياتنا بكل أمن وأمان ، بعد الفترة الطويلة والصعبة التي مرت بها مصر والتي كنا نعاني فيها من الانفلات الأمني.

وأكد أن ما حدث في عهد الرئيس السيسي من تنفيذ مشروعات قومية في كافة القطاعات الخدمية لم يحدث من قبل ولم تشهده الدولة المصرية وخير دليل علي ذلك مبادرة حياة كريمة التي ستغير وجه الحياة لاهلينا في الريف وهم يمثلون أكثر من نصف سكان مصر .

اجتماع محافظ الدقهلية بقيادات التربية والتعليم فى الدقهلية

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