الليلة.. الجونة يستضيف زد في ثاني جولات دوري النيل

يستضيف نادي الجونة نظيره فريق زد في لقاء هام، اليوم الأربعاء، على ملعب خالد بشارة (استاد الجونة) في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري النيل.

الجونة يبحث عن تحقيق الانتصار على نادي زد في المباراة، وبالتالي يأمل مشجعي الجونة بتحقيق نتيجة إيجابية هامة، وذلك لإضافة ثلاث نقاط هامة في مسيرته على نادي زد، ولكن عشاق نادي زد يأملون هم أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وحقق فريق زد أول ثلاث نقاط في تاريخه بالدوري الممتاز أمام الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب مصطفى سعد ميسي في الجولة الأولى، بينما فريق الجونة افتتح مشواره في الدوري بالتعادل الإيجابي أمام سموحة بهدف لكل فريق.