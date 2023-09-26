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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخميس.. احتفالات قصور الثقافة بذكرى المولد النبوي على مسرح السامر

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احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وبرعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية "الليلة المحمدية" على مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء الخميس المقبل  .

يحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وبمشاركة فرقة البحيرة للإنشاد الديني، وفرقة التنورة التراثية، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية تقدم خلالها محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة ومنها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مستخلصة الدروس والقيم المجتمعية من سيرة النبي العطرة كالتسامح وقبول الآخر والمواطنة.

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