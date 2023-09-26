أوقاف الدقهلية تحتفل بالمولد النبوى بحضور المحافظ

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، بذكرى المولد النبوى الشريف وخاتم الرسل والمرسلين الرسول الكريم محمد" صلي الله عليه وسلم بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولفيف من المواطنين .

وعبر مختار عن سعادته بتواجده للاحتفال بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قائلا:" أضاء العالم بنوره ونشر المحبة والسلام ، ودعا العالم الي السلم ونشر الأمن بعد زواله ، وعلم البشرية معنى العفو والرحمة عند المقدرة" .

وأشار محافظ الدقهلية الي أن الرسول وضع مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية ، ودعا الي التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف ، وأرسى قواعد المواطنة ، وحفظ كرامة الإنسان.



من جانبه قال الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أن السماء تفرح والملأ الأعلى يتزين ، والارض تتهيئ فرحا ، والجميع يفرح بميلاد النبي حتى غير المسلمين لانه رحمة للعالمين .

واشار الى أن ملامح الاحتفال بيوم ميلاد النبي تكون بالصلاة عليه ، ومحبته ، واتباع سنته ،وطلب نيل شفاعته ،الي آخره ، رابعها ألا تكون قضاء الحاجات الا بطلبها من الله بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

احتفالية المولد النبوي بالدقهلية

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