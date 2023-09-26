السفير السعودي لدى فلسطين: "مُبادرة السلام العربية" أساس لحل القضية الفلسطينية

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، قنصلها العام في القدس، نايف السديري، اليوم الثلاثاء، تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية.

وعبر السديري للصحفيين، بعد لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في مقر الوزارة، برام الله، عن سعادته بوجوده في فلسطين، ولقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وقال السديري، إنه سلّم نسخة من أوراق اعتماده، كسفير لدى فلسطين وقنصلا عاما للسعودية في القدس، مؤكدا أن المملكة تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية.

ولفت السديري إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي، "والتي أشار فيها بوضوح لاهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".