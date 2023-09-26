قرارات مهمة للتعليم الخاص بالقاهرة قبل العام الدراسي الجديد

عقدت إبتسام عبد الرؤوف مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، اجتماعاً موسعاً مع مديرى التعليم الخاص بالإدارات التعليمية اليوم الثلاثاء ابقاعة ديوان عام المديرية.

جاء الاجتماع لبحث الإستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ واطلاع مديرى التعليم الخاص على كل القرارات الجديدة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

فى بداية الاجتماع رحبت مدير إدارة التعليم الخاص بالحضور والتهنئة بحلول العام الدراسى الجديد وقدمت لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية ، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح

تطرق الإجتماع إلى ما ياتى :-

▪︎الانتهاء من تدرج المصروفات طبقا للشرائح المقررة والإعلان عن المصروفات بالمدارس طبقا للقرار الوزارى (٤٢٠) لسنة ٢٠١٤ .

▪︎التأكد من جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى الموعد المقرر لبداية الدراسة .

▪︎تحديث بيانات المدارس الخاصة باستمرار وإعداد ملف لكل مدرسة .

▪︎تفعيل المتابعات الدورية وإعداد تقارير ورفعها للمديرية .

▪︎عرض المخالفات التى يتم رصدها على لجنة التعليم الخاص بالإدارة وإثبات ما يتخذ من قرارات بشأنها بسجل التعليم الخاص .

▪︎ حصر الكيانات الغير مرخصة وموافاتنا بتقرير مفصل متضمنا ماتم اتخاذه من اجراءات بشأنها .

▪︎ طلب تقرير مفصل عن المدارس التى تجاوزت الكثافات المقررة وما تم اتخاذه بشأنها .

▪︎طلب تقارير شهرية عما تم رصدها من مخالفات ومايتم اتخاذه من اجراءات فى كل حالة .

▪︎استيفاء اللوائح الداخلية وموافاتنا بالمدارس التى لم تنته من إعداد اللوائح الداخلية وماتم اتخاذه بشأنها .

▪︎الإلتزام بتفعيل كافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة .

▪︎تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية بشأن سداد نسبة (١%)من مصروفات المدارس الخاصة لصندوق دعم وتمويل المشروعات ورسوم تراخيص وتجديد التراخيص للمدارس الخاصة ومايتبع بشأن المدارس المخالفة لذلك .

▪︎تسجيل المصروفات على الحكومة الإلكترونية وموافاتنا بنسخة معتمدة من بيان المصروفات الإلكترونية .

اختتم الإجتماع بفتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.