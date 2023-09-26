تعليم شمال سيناء يكشف عن استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الدراسة ستستأنف في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من الأحد المقبل ولجميع الصفوف، مشيرًا إلى أن الكثافة الحالية في المدارس لا تتطلب تطبيق نظام الصفوف الدراسية في مدارس المحافظة إلا إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضح رضوان في بيان صحفي ، أن هناك قرارًا وزاريًّا صدر للعام الثامن على التوالي يُعفي طلاب محافظة شمال سيناء من الرسوم الدراسية، ويشمل هذا الإعفاء طلاب شمال سيناء المقيمين في المحافظات الأخرى، باستثناء المدرسة المصرية اليابانية والمدارس التجريبية.

ولفت إلى أنه تم افتتاح عدد من المعارض للمستلزمات الدراسية، بما في ذلك معرض في نقابة المعلمين بالعريش، وتم افتتاح معرض آخر في مدرسة الشيخ زويد الصناعية.

وأكد رضوان أنه في بداية العام الدراسي الجديد سيتم افتتاح 6 مشروعات تعليمية، بما في ذلك استبدال كامل لمدارس الخروبة والشلاق وأبو فرج، وافتتاح مدرسة تربية خاصة في بئر العبد لتشمل الإعاقات العقلية والسمعية والبصرية، وتمت صيانة شاملة لـ 10 مدارس على مستوى المحافظة، وتم زيادة أعداد الفصول في مدرسة نجع شبانة التي أنشئت بالجهود الذاتية إلى 12 فصلًا، مع الاستعداد لافتتاح قلعة تعليمية متميزة في رفح الجديدة.

وأشار إلى أنه تم استلام أكثر من 92% من الكتب الدراسية للمراحل المختلفة وتوزيعها على المدارس في الإدارات المختلفة، وفي انتظار استلام الأجهزة اللوحية (التابلت) الخاصة بالمرحلة الثانوية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة مياه الشرب بالعريش لتلبية احتياجات المدارس من مياه الشرب، مع التشديد على تطهير الخزانات الخاصة بها في جميع المدارس.

ونفى رضوان وجود نقص في مدرسي المواد الأساسية في المدارس، والنقص موجود فقط في بعض التخصصات مثل التربية الفنية، وسيتم الاستعانةبـ198 مدرسًا بعد استيفاء الإجراءات والشهادات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم ستستقبل فرق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "الجرعة الثانية" بالتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء.