ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

يحييها محمود التهامي .. بدء احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

التهامي
التهامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

  

بدأت احتفالية نقابة الصحفيين التي يحيها الشيخ محمود التهامي، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان " الليلة المحمدية".

يقام الحفل تحت رعاية قناة الحياة الان، على مسرح النقابة، ويشدو التهامي بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها " قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الحفل يحضره الزملاء الصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما سيتم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن لأكبر عدد من متابعة الحفل.

ads
التهامى الصحفيين - المولد النبوي الشريف
ads