يحييها محمود التهامي .. بدء احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

بدأت احتفالية نقابة الصحفيين التي يحيها الشيخ محمود التهامي، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان " الليلة المحمدية".

يقام الحفل تحت رعاية قناة الحياة الان، على مسرح النقابة، ويشدو التهامي بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها " قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

الحفل يحضره الزملاء الصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما سيتم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن لأكبر عدد من متابعة الحفل.