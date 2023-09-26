افتتاح معرض أهلًا مدرستي بمدينة الشيخ زويد

افتتح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، معرض «أهلًا مدرستي» بمدينة الشيخ زويد، والذي أقامته الإدارة التعليمية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وقال رضوان إن «المعرض يضم الكراريس والكشاكيل والأقلام والأدوات المدرسية والأدوات المكتبية، بجانب الحقائب والأحذية والزي المدرسي، حيث يتم البيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق وبنسبة تخفيض تصل إلى ٢٥٪».

وأضاف أن المعرض هو الثاني من نوعه والذي تقيمه الإدارات التعليمية، حيث أقيم المعرض الأول في إدارة العريش التعليمية، لافتا إلى افتتاح معارض أخرى بالإدارات التعليمية المختلفة.



وأكد سلامة سالمان، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، أن المعرض أقيم بمشاركة عدد من التجار من مدينة الشيخ زويد، حيث ثم تكليف إدارتي المشاركة المجتمعية والأسر المنتجة بالتوجه للأسواق واختيار التجار المتعاونين بمختلف المنتجات اللازمة للمعرض.

يأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء