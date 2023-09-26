محافظ شمال سيناء يعلن عن مخطط لتوزيع قافلة وزارة الزراعة

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم وضع مخطط لتوزيع قافلة وزارة الزراعة التي وصلت إلى محافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ أن قافلة وزارة الزراعة تضم 41 سيارة محملة بـ 75 طن من السلع الضرورية من بينها اللحوم والدواجن والبيض والالبان والأرز والسكر والخضراوات والطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، حيث سيتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأضاف أنه على هامش القافلة سيتم توزيع المواد الغذائية وحلوي المولد على المواطنين المستحقين بالشيخ زويد مجانًا، دعمًا للأسرة السيناوية .

وأشار المحافظ إلى قيام وزارة الزراعة بتنفيذ قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الامصال واللقاحات وفحص الحيوانات والماشية مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لأبناء شمال سيناء.