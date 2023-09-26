٣ أكتوبر .. نظر استئناف المتهمين بالنصب على صبرى عبد المنعم

قررت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل ، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.



كانت محكمة جنح المقطم، قد قضت بحبس المتهمين في قضية نصب على الفنان صبري عبد المنعم بالحبس عامين مع الشغل.

وطالب محامي الفنان صبرى عبد المنعم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعد الادعاء بالحق المدني بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأكد المحامي حضور الـ 10 متهمين الجلسة.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من قسم شرطة المقطم بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة مقاولات، ملك المتهمة الأولى.