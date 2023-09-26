وزير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستبيح القدس بالاستيطان و"الأقصى" بالاقتحامات

قال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح مدينة القدس بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات الهادفة لفرض وقائع جديدة بالمسجد.

وأضاف، لدى استقباله في مكتبه بوزارة شؤون القدس السفير الكندي لدى فلسطين ديفيد دا سيلفا، والممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة سارة بول، أن الاستيطان في المدينة المحتلة وصل الى مستويات غير مسبوقة، تارة تحت إدعاء التحالفات الحزبية بحكومة الاحتلال، وتارة أخرى كدعاية لانتخابات بلدية الاحتلال المقررة الشهر المقبل.

وذكر في هذا السياق إنه منذ بداية العام الجاري دفعت الحكومة الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء القدس، بما فيها خطط إقامة 5 مستوطنات جديدة بالمدينة.

وأشار الهدمي الى مُخطط إقامة مستوطنة "كدمات تسيون" لتضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس ورأس العامود، ومخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة جديدة تسمى "جبل تلبيوت الجديد" جنوبي المدينة، ومستوطنة "القناة السفلية" التي يخطط أن تضم 1465 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، ومستوطنة يخطط أن تضم 450 وحدة استيطانية على أراضي قرية ام ليسون، إضافة الى مستوطنة "جفعات شاكيد" التي يخطط أن تضم 695 وحدة استيطانية على أراضي شرفات وبيت صفافا.