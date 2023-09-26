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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي لأوائل الخريجين: كل سنة وأنتم طيبين وألف مبروك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأوائل الخريجين المتواجدون فى ستاد هيئة قناة السويس، مخاطبا إياهم: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا وألف مبروك".

ووصل الرئيس السيسي، إلى جامعة قناة السويس، صباح اليوم، ضمن زيارته لمدينة الإسماعيلية في إطار فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر عام 2023.

وأكد السيسي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، وذلك خلال اجتماعه بمقر جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش خلال الاجتماع، موقف اعتماد الجامعات المصرية من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

كما استمع إلى شرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، وكذلك شرح رئيس جامعة الإسكندرية لجهود ربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

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