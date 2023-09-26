«حماة الوطن» يستقبل المؤيدين لترشح الرئيس السيسي بالمنيا.. صور

قال اللواء هشام بشر امين حزب حماة وطن بالمنيا ان أعضاء أمانة حزب حماة الوطن بمغاغة استقبل المواطنين الذين توافدوا على مقر الشهر العقاري لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث تواجدوا منذ صباح اليوم الثاني؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، ومساعدتهم في تصوير بطاقات الرقم الرقومي وتوفير أماكن انتظار لهم منعًا للتزاحم داخل المقر.

أضاف بشر في بيان اعلامي اليوم الثلاثاء في اليوم الأول لعمل التوكيلات توافدت قيادات وكوادر حزب حماة الوطن بأمانة مغاغة من أعضاء هيئات المكاتب والوحدات الحزبية على مقر الشهر العقاري لعمل التوكيلات المؤيدة لترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

ورفع المواطنون لافتات عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكتوب عليها "وكلتك.. كمل مسيرتك"، في مطالبة صريحة للرئيس باستكمال مسيرته التنموية التي بدأها وأنجز جزءً كبيرًا منها لا تخطئه عين

من جانبها قالت الدكتورة حنان فاروق، أمين حزب حماة الوطن بمغاغة، إن إقبال المواطنين على مقر الشهر العقاري بمغاغة خلال اليومين كان ملحوظًا، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس وعي المواطنين بالتحديات السياسية والأمنية التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تتطلب الالتفاف خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.

وأضافت حنان أن ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة هو مطلب شعبي، مؤكدةً أن التنمية هي أحد أضلاع مثلث الأمن القومي المصري الذي يحرص الرئيس السيسي على الحفاظ عليه، ويحمل رقبته على كفه لإنجاز ما بدأه في كافة المجالات التنموية.

من جانبه قال سعد سيد، أمين عمال حماة الوطن بمغاغة، إن إقبال المواطنين على مقر الشهر العقاري وعمل توكيلا تأييد الرئيس السيسي يؤكد وعيهم بخطورة التحديات التي تتصدى لها مصر، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي انعكست سلبًا على العالم كله وفي القلب منه الدولة المصرية

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