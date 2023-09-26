مسيرة بالجمال وتوزيع وجبات احتفالا بالمولد النبوي بالدقهلية

نظم أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية، اليوم، مسيرة بالجمال ومائدة طعام احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وسط حشود من الأهالي الذين تجمعوا لإحياء ذكرى مولد الرسول الكريم.

انطلقت زفة بالأحصنة والجمال تحمل على ظهرها عرش وفوقها طبول تدق أحتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف طافت شوارع القرية وسط ترديد الذكر والأناشيد منها:"صل الله على محمد صل الله عليه وسلم..لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي.. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي.

وعمت حالة من السرور والبهجة على وجوه أطفال وأهالي القرية بخروج موكب الجمال ودق الطبول الذى أطلقه مجموعة من الأهالي فضلا عن مائدة الطعام وتوزيع وجبات الفول النابت والشعرية والأرز بلبن احتفالا بذكرى مولد سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله.

ويحرص أهالي القرية كل عام على إقامة الفعاليات والاحتفالات في هذا اليوم المميز لإحياء ذكرى مولد سيد الخلق محمد.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت الاحتفالً بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن تصدح 300 من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليوم الثلاثاء عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم")، منها 7 مساجد داخل محافظة الدقهلية.

كما اعلنت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد التي جرى تحديدها وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية

موكب الجمال احتفالا بالمولد النبوى فى الدقهلية

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