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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك ينعى عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

عادل الشوريجي
عادل الشوريجي
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نعى نادي الزمالك، عادل الشوريجي، رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة المصري والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء .

ونشرت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بيان مساء اليوم جاء كالتالي: ينعي نادي الزمالك و اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي  برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأعضاء نادي الزمالك  وفاة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتابع البيان، ويتقدم  نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الراحل المستشار عادل الشوربجى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

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الزمالك اتحاد الكرة المصري عادل الشوريجي أيمن مصطفى
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