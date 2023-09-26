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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يصطدم بطنجة والاتحاد الليبي في البطولة العربية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي
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أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الاهلى والاتحاد السكندري فى مجموعة واحدة بمنافسات البطولة. 

ووقع الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب فرق الاتحاد السكندري ونادي السيب وفريق دينامو

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادي المنظم وبطاقتي دعوة.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلي من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتي والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضي من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحريني، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائري، بالإضافة إلى الفتح السعودي، وسلا المغربي.

وجاءت قرعة البطولة كالتالي...

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البطولة العربية سلة الأهلى الاتحاد السكندري دينامو
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