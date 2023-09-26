رفعت شكيب: الرئيس السيسي الأقدر والأجدر على قيادة المرحلة المقبلة

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان رغم كافة التحديات والصعوبات، مؤكدًا أنه الأقدر والأجدر على قيادة المرحلة المقبلة.

وأضاف "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي تولى حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك نهض بالوطن وارتقى به، وجعل قاطرة التنمية تجوب في كافة محافظات الجمهورية، وتابع: "أدعم وأؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان استقرار مصر، وإكمال مسيرة البناء والتنمية".

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي عادت إلى مكانتها المرموقة والمعروفة، وذلك بعدما تمكنت من تجاوز كافة التحديات الإقليمية والعالمية، وعودتها من جديد لريادة القارة الأفريقية، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية الحكيمة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تقدم ورخاء الوطن.

واختتم النائب رفعت شكيب: "على الشعب المصري العظيم صانع التاريخ، المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة".