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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على آخر تطورات أزمة ثنائي المصري مع الزمالك

احمد ايمن منصور واحمد
احمد ايمن منصور واحمد عيد
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يواصل النادي المصري البورسعيدي مفاوضاته مع اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك من أجل حل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا الفارس الأبيض، بعد توقيعها للفريق الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعلن النادي المصري البورسعيدي مؤخرًا عن تعاقده مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد في صفقة انتقال حر، إلا أن نادي الزمالك تقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد الثنائي بسبب عدم انتهاء تعاقدهما مع القلعة البيضاء.

اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء حددت مطالبها المالية للتنازل عن الشكوى ضد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد.

وطلبت اللجنة الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه مقابل أحمد أيمن منصور، و5 مليون جنيه مقابل أحمد عيد، وشدد على وجود محاولات من النادي المصري لتحفيض المطالب المالية للقلعة البيضاء.

 واكدت لجنة إدارة الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني بالتمسك علي حصول النادي بلمبالغ التي حددتها، ولا يوجد لديها أي نية لتخفيض مطالبها المالية.

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المصري البورسعيدي نادي الزمالك أحمد أيمن منصور أحمد عيد
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