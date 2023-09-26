السيطرة على حريق داخل أرض زراعية بمنطقة كفر الأربعين ببنها

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، في مخلفات زراعية بمنطقة كفر الأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية حيث جرت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي الزراعية المجاورة له ، دون خسائر في الأرواح والممتلكات وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء .

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم محمد شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفر الأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخالفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع في الحريق .

على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق

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