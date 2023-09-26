ضبط شاب يبحث عن الشواذ جنسيًا باستخدام تطبيق للمثليين فى الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شاب لا يعمل ومقيم مركز البرلس محافظة كفر الشيخ “ شاذ جنسيا ” وذلك حال تواجده بمصيف جمصة محافظة الدقهلية واستخدامة صفحة عبر تطبيق عالمي للمثليين للبحث عن الشواذ واستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة .

كانت معلومات قد ورودت لضباط الإدارة العامة لحماية الأداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من قيام شاب يدعى "م.ج.ج"،28 عاما، لايعمل ومقيم مركز البرلس محافظة كفر الشيخ، بانشاء صقحة عبر تطبيق عالمي للمثليين وهوعبارة تطبيق للمواعدة الإلكترونية يستهدف المثليين من الرجال والمتحولين جنسيًا، وعمل لقاءات جنسية وما شابه من العلاقات المحرمة ، وتواجدة بمصيف جمصة محافظة الدقهلية والبحث عن اشخاص لممارسة اللواط كونة شاذ جنسيا .

بتقنين الأجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الأداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحري عنه، وبمواجهتة اعترف بإنشاءه صفحة عبر التطبيق وقيامة بالبحث عن اشخاص للمارسة العلاقة الجنسية الشاذة باستخدام التقنيات الحديثة للتوصل لاقرب شخص بالمنطقة المتواجد بها.

تحر عن ذلك المحضر 4564 جنح قسم شرطة جمصة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.