تشييع جنازة طفل لقي مصرعه برصاصة طائشة بالقليوبية

شيع المئات من أهالى منطقة منطى بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، فى مشهد جنائزى مهيب، جنازة الطفل " أحمد عماد سعيد" 5 سنوات، حيث لقى طفل مصرعه برصاصة أصابت رأسه اثناء نزوله من منزل جدة لشراء " كيس شيبسى"، وأمام المنزل سقط أرضا فاردته قتيلا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة .

خرج جثمان الطفل من مسجد النور بمنطقة منطى، وصولا لمثواة الأخير بمقابر العائلة بالمنطقة، وسط دعوات لاسرته بالصبر والسلوان مرددين هتافات " لا إله إلا الله.. حسبى الله ونعم الوكيل " .

طالبت سمر احمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل علي من تسبب في أنهاء حياة طفلها، مشيرة إلي أن نجلها أستعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الاطفال وانها قامت ووالده بشراء ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية وكان سعيدا بقرب العام الدراسي الجديد ولكن سعادته لم تدوم حيث وفاته المنيه قبل لقاء اصدقائه بالمدرسه.

وناشدت جدة الطفل بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه.

وطالب أهالى المنطقة قوات الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودى بحياته .

تم تحرير محضر بالواقعة واحالتها للنيابة التي تولت التحقيق .

تشييع جثمان الطفل

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