محافظ جنوب سيناء يستمع لعرض الهيكل الوظيفي لمديرية الإسكان

استمع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إلى عرض اللواء مهندس بدر حسني مدير مديرية الإسكان بالمحافظه، للهيكل الوظيفي لمديرية الاسكان، وكذا تابع موقف مشروع تجميل المنطقه خلف المسرح المكشوف، بمدينة طور سيناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المديريات والجهات داخل محافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المخصصة وتنفيذ الأعمال التي تتناسب مع المنطقة لجذب المواطنين، وكذا أماكن لانتظار السيارات ليكون متنفس اضافة للاعمال التي تم تنفيذها بطول سيناء منها مشروع 306، ومقصد العائله، و حديقة الزهراء، الشاطئ العام وكورنيش المدينة.

وأكد المحافظ سرعة تنفيذ أعمال رفع كفاء دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس مدحت صلاح مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.