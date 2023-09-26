رئيس أركان الجيش الأمريكي يؤكد أهمية الشراكة بين واشنطن ونيودلهي

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج اليوم الثلاثاء إن الشراكة بين الجيشين الأمريكي والهندي أمر حيوي للاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإن العلاقة بين الجيشين قوية وتزداد قوة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي، في إطار مشاركة جورج في مؤتمر قادة جيوش منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي تستضيفه نيودلهي، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية.

وقال جورج: "جنودنا يشحذون مهاراتهم ويتعلمون من بعضهم البعض، إنهم يبنون الثقة ويعمقون الصداقة بين جيشينا، نحن جميعا نعرف مدى أهمية الثقة والصداقة في ظل بيئة أمنية عالمية مليئة بالتحديات البيئية.. أصبح وجود حلفاء وشركاء عظماء أكثر أهمية من أي وقت مضى".

من جانبه، قال الجنرال مانوج باندي إن التعاون بين القوات البرية أمر بالغ الأهمية، مضيفا أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر قادة جيوش منطقة المحيطين الهندي والهادئ لهذا العام هو "معا من أجل السلام: الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".