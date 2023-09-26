المشدد 6 سنوات لكهربائي تاجر في الهيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، كهربائي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالعياط جنوب الجيزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمود.م ٢٦ عاما كهربائي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ٧٠٠٥ لسنة ۲۰۲۲ جنايات العياط والمقيدة برقم ۲۹۲۸ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب الجيزة.

بدأت الواقعة بتمكن الاجهزة الامنية من ضبط المتهم المطلوب التنفيذ عليه في قضايا سابقة، وبتفتيشه عثر علي 27 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن -

۲۷ لفافة بداخلهم مسحوق بيع اللون وزنوا ٩٥٥ جم ثبت انهم للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.