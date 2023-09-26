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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: بدء الدراسة بالصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية أول أكتوبر

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه قد تقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى فقط بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر القادم ، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات وانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية.

الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المدارس والفصول الدراسية وتوافر كافة المرافق الحيوية استعداداً للعام الدراسى الجديد.

ياتى هذا فى اطار الإستعداد التام والجيد لانطلاق العام الدراسى الجديد 2023/2024 وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب حرصاً على سلامتهم، وفي ضوء الكتاب الدورى الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 36 بتاريخ 20 سبتمبر الحالى 2023، ووفقاً للمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

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