بلدية المحلة يسقط على ملعبه أمام سموحة بثنائية في الدوري

سقط فريق بلدية المحلة في فخ الهزيمة بهدفين للاشيء أمام فريق سموحة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز على استاد المحلة .

أحرز هدف سموحة الأول اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 43 ، وفي الشوط الثاني أضاف عمرو قلاوة الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء .

وحصل محمد عبدالرازق لاعب بلدية المحلة على بطاقة حمراء في الدقيقة 54 .

لقطة من مباراة البلدية وسموحة

وخاض البلدية لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني .

الهجوم: عبدالرحمن سمانة- عبدالناصر دى ماريا- حسام أشرف.

فوز سموحة على البلدية اليوم رفع رصيد الفريق السكندري للنقطة 4 بعد خوض جولتين بالدوري الممتاز حتى الآن، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 3 نقاط من فوز بالجولة الأولي حققه على حساب فريق المقاولون العرب .