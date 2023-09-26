مصرع عامل وإصابة آخر دهسا بعد مشادة كلامية مع سائق فى الدقهلية

لقى عامل مصرعه وأصيب مرافقه بقرية البيضاء مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية وذلك بعدما دهسهما قائد سيارة ميكروباص بمدخل القرية أثناء محاولته الفرار منهما بعد مشادة كلامية حال سير المتوفى والمصاب مترجلين ونشوب خلاف على أولوية المرورمع سائق الميكروباص،وتمكن ضباط المباحث من ضبط السائق المتورط فى الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب ،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد أبوبكر، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى المركزي بوصول شخص متوفى وآخر مصاب "ادعاء حادث طريق"

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد و بالفحص تبين وصول جثمان "حمدى.ع.م.ا"،43 عاما، عامل، وتوفي على اثر اصابته بنزيف داخلي بالصدر وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، واصابة "رضا.ا.ح"، مصابا بكسر بالضلوع والكتفين وأسفل الركبة والفقرة القطنية الخامسة واشتباه نزيف بالبطن والصدر ويقيمان قرية البيضاء دائرة المركز.

بسؤال المصاب وشقيق المتوفى ،قررا انه حال سير المتوفى والمصاب مترجلين بمدخل القرية محل إقامتهم حدثت مشادة كلامية بين المتوفى وقائد السيارة رقم (د ط ر 8249) ميكروباص قيادة "محمد.إ.ج"،18 عاما، حاصل على ثانوية عامة ومقيم بذات القرية، على أولوية المرور بالطريق ، وحال محاولة قائد الميكروباص الفرار بالسيارة قيادته من مكان الواقعة اصطدم بهما مما أدى الى وفاة الأول وإصابة الثاني.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من ضبط المتهم قائد السيارة، وبمواجهتة اقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصة تسيير سارية للسيارة ولا يحمل رخصة قيادة.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالبطن والصدر ولا توجد شبهة جنائية.

جري التحفظ على السيارة الميكروباص، وتحرر عن ذلك المحضر 6536 جنح مركز تمي الأمديد والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.