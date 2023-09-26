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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 78771 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 78771مخالفة مرورية
ضبط 78771مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 78771مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (19359) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (546) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (6) مخالفات موقف عشوائى.
 (2535) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (5) مخالفات شروط التراخيص.
 (23) مخالفة دراجات نارية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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ضبط 78771مخالفة مرورية متنوعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفات موقف عشوائى مخالفة السير بدون تراخيص
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