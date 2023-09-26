تعرف على المجموعات المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بقطر

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة بين 1 و12 أكتوبر 2023 على صالتي لوسيل والريان عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني، المحرق البحريني، الكويت الكويتي.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، إتحاد الجزائر، الأهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني.

المجموعة الثالثة: القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، مجد طنجة المغربي، دجلة الجامعة العراقي، الاتحاد الليبي ، بيروت اللبناني.