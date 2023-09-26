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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على المجموعات المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة بقطر

تعرف على مجموعات
تعرف على مجموعات المشاركة في البطولة العربية للأندية
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أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة بين 1 و12 أكتوبر 2023 على صالتي  لوسيل والريان عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: قطر  القطري، خدمات البريج  الفلسطيني، المحرق البحريني، الكويت الكويتي.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، إتحاد الجزائر،  الأهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني.

المجموعة الثالثة: القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، مجد طنجة المغربي، دجلة الجامعة العراقي، الاتحاد الليبي ، بيروت اللبناني.

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البطولة العربية للأندية لكرة السلة الاتحاد السكندري المجموعات المشاركة في البطولة العربية قطر البطولة العربية للأندية لكرة السلة رقم ٣٥
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