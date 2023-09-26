طائرة الاتحاد السكندري تدعم صفوفها بالتعاقد مع الدولي هشام يسري

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي، تدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة تم التعاقد مع اللاعب الدولى المصرى هشام يسرى لاعب نادى الزمالك السابق و العائد من رحلة أحتراف بالدورى التركى.

ويُجيد هشام اللعب بمركز " 2 " ضارب ، و هو من اللاعبين المميزين بمركزه و سبق و تم أختياره أفضل لاعب في بطولة العالم للشباب عام 2017.

ومن جانبه، يسعى مجلس إدارة النادي السكندري لتدعيم صفوف الفريق مُجدداً أستعداداً للموسم الجديد.

حضر توقيع العقود محمد مصيلحي ،رئيس النادى وإسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق و الكابتن جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة والكابتن حسن الحصرى المدير الفني.