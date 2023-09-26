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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل تنظيم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها

الداخلية تواصل تنظيم
الداخلية تواصل تنظيم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية
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واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.. وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة العام الدراسى الجديد ويأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (الإسكندرية - الشرقية – المنوفية – الغربية - البحر الأحمر – أسوان – جنوب سيناء – الأقصر - المنيا) ، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم. 

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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حقائب مدرسية العام الدراسي الجديد وزارة الداخلية
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