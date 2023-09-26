هشام آمنة: عام 2016 نقطة انطلاق للدولة لتحقيق التنمية الإقليمية والمستدامة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن عام 2016 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية في اتجاه التنمية الإقليمية والمستدامة حيث تم اطلاق رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة ، حيث تستند فيها على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، صباح اليوم في احتفالية مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر والتي اقيمت بأحد فنادق القاهرة بمناسبة الاحتفالية الخاصة بمرور 45 عامًا على تواجد مؤسسة هانس سايدل في مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الدولة المصرية بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي لتصبح رؤية مصر ٢٠٣٠ رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.