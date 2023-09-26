ندى ثابت: دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على تحمل المسؤولية، لأنه يعلم حجم التحديات وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وأعلنت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا للإنجازات العظيمة التي حققها، والطفرة الكبيرة التي شهدتها كافة القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الخراب، وخلصها من جماعة إرهابية طاغية كانت تسعى إلى هدم استقرارها، وقضى على الإرهاب الأسود الغاشم، وأعاد الحياة إلى أرض سيناء بعد تطهيرها من براثن الإرهاب.

وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العرس الديمقراطي، للظهور بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، والنهوض بمصرنا الغالية.