كيف تأثر التعليم باستثمارات الحكومة.. 85.7 مليار جنيه للتعليم العالي.. و40 مليار جنيه تكلفة فصول جديدة بالمدارس.. 50 جامعة جديدة وتخصصات تكنولوجية متطورة

شهدت الجمهورية الجديدة ضخ استثمارات هائلة في منظومة التعليم بشقيها التعليم الأساسي والفني والتعليم العالي، حيث بلغت زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 85.7 مليار جنيه بدلًا من 24.5 مليار جنيه عام 2014، كما تم بناء 120 ألف فصل في المدارس بتكلفة 40 مليار جنيه خلال العشر سنوات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر اليوم احتفالية بيوم تفوق جامعات مصر، وسط لفيف من رؤساء الجامعات والطلاب والمسئولين، في جامعة قناة السويس.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، إن الدولة قامت بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية في منظومة التعليم العالي، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة واجهت الكثير من التحديات خلال هذه الفترة من ضمنها تحدي الإرهاب والتطرف، إلا أنها حرصت أيضًا على الاستقرار والتنمية والإنفاق الاستثماري في العديد من المجالات والذي تضاعف خلال الفترة الماضية.

تضاعف أعداد الجامعات في مصر

من جهته قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال 10 سنوات تضاعفت أعداد الجامعات في مصر، فكان هناك 50 جامعة تقريبا، موزعة على 7 أقاليم في 27 محافظة، وتضم 24 جامعة حكومية، و23 جامعة خاصة، و3 جامعات أهلية.

وأوضح خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، أن أعداد الجامعات تضاعف من 50 جامعة في عام 2014 حتى أصبح 96 جامعة، والذى يصل إلى ما يقرب من 100 جامعة في 2023، و7 أفرع للجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى 10 جامعات تكنولوجية لربط التكنولوجيا والصناعة والتعليم العالى.

جامعات مؤهلة لسوق العمل

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات والبرامج الجديدة في الكليات يتم ربطها بخطة الدولة للتنمية، وجميع الأنشطة الاقتصادية، زراعة صناعة عمران ولوجستيات، كما أن البرنامج الأكاديمي في كل جامعة مرتبط بالإقليم وفرص العمل المتاحة بالمنطقة السكانية والإقليم، بناء على مشروعات مستقبلية لتخريج نوعية طلاب متكاملين.

من جهته قال الدكتور عادل النجدي خبير التعليم والعميد السابق لكلية التربية جامعة أسيوط، في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن وزارة التعليم العالي تعمل فى ضوء استراتيجية مصر 2030 لتطوير التعليم وإنشاء جامعات جديدة مؤهلة في تقديم خريج يواكب العصر وسوق العمل.

وأضاف النجدي، أن الدولة اتجهت خلال آخر ثلاث سنوات بإنشاء الجامعات الأهلية للتخفيف على الجامعات الحكومية من جهة، ولتوفير جامعات ذات كفاءة وبتكلفة أقل من الجامعات الخاصة من جهة أخرى.

توسع جغرافي

وأكد النجدي أن اتجاه الدولة إلى التوسع الجغرافي أدى لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في التعليم العالي، وتأهيلهم بشكل متطور لسوق العمل، وخلق فرص جديدة في مجالات مختلفة.

وأوضح النجدي أن الدولة تذهب للتوسع في إنشاء الجامعات في المناطق النائية والصعيد وسيناء ومطروح والعلمين ؛ لتوفير بيئة تعليم قريبة للطلاب وتوفير أكبر قدر من الاستيعاب في أماكن مؤهلة ومنشأة حديثة.

وأشار الخبير التعليمي أن هناك تحديات تواجه طلاب التعليم العالي من خلال مواكبة التطوير المستمر في المناهج واستيعابها لمواكبة العصر وما يحتاجه سوق العمل.

زيادة فصول التعليم الأساسي

وفي نفس السياق قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال كلمته في احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، أن المنظومة التعليمية عبارة عن الأبنية التعليمية والمناهج والمعلم، ثم التعليم الفني وهو واحد من العناصر المهمة جدا التي تؤثر في الاقتصاد.

وأشار إلى أن عدد الفصول الحالية تبلغ 552 ألف فصل، وفي الفترة من 2014 وحتى 2023 تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، وهناك 9246 معملا مطورا، وشاشات ذكية عددها 36210 شاشات، كما تم إمداد المدارس بالإنترنت والمعامل التكنولوجية المتطورة.

مناهج تعليم متطورة

وأكد وزير التعليم على أن الوزارة طرحت كتب إلكترونية وتفاعلية، وبرمجيات وتدريبات واختبارات، وأن مركز تطوير المناهج قام بإعداد كتب تعليمية وتدريبية، تضم جميع الشرح بالتفصيل مع التدريبات، وتم طرحها ووضعها على موقع الوزارة.

وأوضح الدكتور سالم الرفاعي خبير التعليم وتطوير المناهج لــ "البوابة نيو"، أن الدولة حرصت على إدخل مناهج اللغات في المرحلة التأسيسية للتعليم الابتدائي، فمن المهم تعلم اللغات بشكل تدريجي بدءًا من المرحلة الأساسية وصولا إلى الثانوية العامة والجامعة، لتأهيل الخريج بما يناسب سوق العمل والتطور السريع المتلاحق.

وأضاف الرفاعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن المناهج التعليمية الحديثة التي اعتمدها مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، اعتمدت على التدرج في المعلومات وصولا إلى العمق، وفقا للمرحلة التعليمية، مشيرًا إلى دور مركز تطوير المناهج في تطوير نظم التدريس والمناهج بما يتواكب مع العصر الحالي والتطور المستمر ولكن بعباءة مصرية وما يناسب المجتمع.

وأكد الخبير التعليمي على أهمية دور الدولة والجمهورية الجديدة في تقديم الدعم للمواطنين بطريقة تكاملية من خلال المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها من المجالات.

