موكب للطرق الصوفية احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد.. صور

نظمت محافظة بورسعيد، موكبًا احتفاليًا، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر من أمام مسجد مريم، ضمن احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف.

بالصور.. موكب للطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي في بورسعيد

وشاركت الطرق الصوفية بالموكب الاحتفالي، الذي انطلق من أمام مسجد مريم نطاق حي المناخ مُرورًا بشارع الثلاثيني حتى شارع صلاح سالم يسارًا إلى شارع أوجيني ثم الاتجاه إلى ديوان عام محافظة بورسعيد والانتهاء أمام المسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف، مرتدين الملابس الخضراء، فيما ارتدي آخرون الجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم، وتفاعل المواطنون مع الموكب الاحتفالي بإلقاء الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به، فيما اصطف آخرون على جانبى الشارع لمتابعته، في ظل أجواء من الفرحة والسرور.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي أمام ديوان عام المحافظة، مُقدما لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وشارك بالموكب: الطرق الصوفية، ووزارات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والأحياء من خلال سيارات مزينة بالورود والأعلام، وكذلك عدد من الجمعيات الأهلية والشركات والمدارس الخاصة وفرق الفنون الشعبية.

أقيم الموكب الاحتفالي تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإشراف اللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للمراسم والعلاقات، ومحمد مسعد عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي للمحافظة.

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