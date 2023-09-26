القوة الشرائية للإيرانيين تتضاءل مع وصول التضخم إلى ذروته.. المركز الإحصائي في طهران: 40% ارتفاعًا في انفاق الأسر على شراء السلع الأساسية

أفاد المركز الإحصائي الإيراني أن معدل التضخم بلغ 46 في المائة، مما يشير إلى عدم وجود تغيير كبير على الرغم من ارتفاع مبيعات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولي، يبلغ معدل التضخم من نقطة إلى نقطة حوالي 40 في المائة، مما يدل على أن الأسر الإيرانية تنفق الآن 40 في المائة أكثر على شراء "مجموعة مماثلة من السلع والخدمات" مقارنة بسبتمبر 2022.

في ظل غياب بيانات موثوقة من البنك المركزي الإيراني فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أصبح المركز الإحصائي الإيراني هو الكيان الرسمي الرئيسي للإعلان عن هذه الأرقام.

ويميل المسؤولون الحكوميون، وفي بعض الأحيان البنك المركزي، إلى الإعلان عن أرقام تضخم أقل لأسعار السلع الاستهلاكية.

وتوقف البنك المركزي ووزارة الاقتصاد عن إصدار بيانات اقتصادية منتظمة في عام 2019 عندما دفعت العقوبات الأمريكية الاقتصاد المتعثر بالفعل إلى الركود العميق.

وعلى الرغم من أن مركز الإحصاء الإيراني تديره وتموله الحكومة ويعمل تحت مظلة منظمة التخطيط والميزانية، فقد حافظ على مظهر من المصداقية باعتباره أحد مصادر البيانات النادرة جدًا - الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ومع ذلك، فقد واجهت مؤخرًا ضغوطًا من النظام لإطلاق أرقام تتماشى مع الدعاية الحكومية، وفي يوليو، أقال الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس مركز الإحصاء الإيراني.

وعلى الرغم من ادعاءات النظام بزيادة مبيعات النفط الخام والأثر الإيجابي للإفراج عن عائدات إيران من العراق وكوريا الجنوبية، والتي تم حظرها بموجب العقوبات الأمريكية، إلا أن الصعوبات الاقتصادية لا تزال تضغط على الإيرانيين.

وانخفضت القوة الشرائية للأسرة المتوسطة في إيران بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أثرت أعلى ارتفاعات الأسعار على المواد الغذائية.

وتم استبدال اللحوم، التي كانت المصدر الرئيسي للبروتين للعاملين بأجر في إيران، في البداية بالدجاج، ومؤخرًا بالبيض.

قبل عام تقريبًا، كان سعر الريال الإيراني يتداول بنحو 300 ألف مقابل الدولار الأمريكي، لكنه انخفض في أوائل مايو إلى 550 ألفًا، وحاليا، يتجاوز 490.000.

ويوضح هذا الانخفاض الكبير في قيمة الريال مدى خطورة التضخم في إيران، وفي يوليو، صرح أحد المشرعين أن معدل التضخم السنوي بلغ 120%، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي ذكرها العديد من السياسيين والأكاديميين والتي بلغت 60 أو 70%.

ووفقًا لأرقام البنك الدولي الصادرة في شهر يونيو، بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء في إيران 78 بالمائة.