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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة يد الأهلي رجال وسيدت تصل الكونغو للمشاركة في بطولة اإفريقيا للأندية

بعثة فريق يد الأهلي
بعثة فريق يد الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل. 

ويترأس بعثة يد الأهلي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء.

وتضم قائمة فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - محمود عبد العزيز جدو - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

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كرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي الكونغو برازافيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري
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