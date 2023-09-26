الدوري الممتاز.. بلدية المحلة يتأخر أمام سموحة في الشوط الأول

تأخر فريق بلدية المحلة بهدف للاشيء أمام فريق سموحة في الشوط الأول، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقان اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز على استاد المحلة .

أحرز هدف سموحة اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 43 .

وخاض البلدية الشوط الأول بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود ماهر

الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني .

الهجوم: عبدالرحمن سمانة- عبدالناصر دى ماريا- حسام أشرف.

كان سموحة قد تعادل في الجولة الأولي للدوري أمام فريق الجونة، بينما حقق بلدية المحلة الفوز على حساب فريق المقاولون العرب .