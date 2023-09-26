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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. بلدية المحلة يتأخر أمام سموحة في الشوط الأول

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تأخر فريق بلدية المحلة بهدف للاشيء أمام فريق سموحة في الشوط الأول، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقان اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز على استاد المحلة .

أحرز هدف سموحة اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 43 . 

وخاض البلدية الشوط الأول بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود ماهر

 الدفاع: محمد عبدالرازق- محمد صابر- أحمد رضا- حسام حسن.

الوسط: يوسف حسن- عبدالرحمن اللاهوني- ماجد هاني .

الهجوم: عبدالرحمن سمانة- عبدالناصر دى ماريا- حسام أشرف.

كان سموحة قد تعادل في الجولة الأولي للدوري أمام فريق الجونة، بينما حقق بلدية المحلة الفوز على حساب فريق المقاولون العرب .

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بلدية المحلة سموحة الدوري الممتاز أيمن مصطفى
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