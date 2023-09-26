الجمهورية الجديدة.. إنجازات التعليم العالي والبحث العلمي في 10 سنوات| شاهد

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم إنجازًا وهتمامًا ملموسًا في ملف البحث والتعليم تستعرض «البوابة نيوز» إنجازات التعليم العالي خلال الـ 10 سنوات الماضية

زيادة موازنة التعليم العالي لـ 85.7 مليار جنيه بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014 وبلغ عدد الطلاب المقيدين نحو 3 ملايين و348 ألف بدلا من 2.3 مليون 2014، أما طلاب الدراسات العليا 30 ألف طالبًا بدلاً من 26 ألف 2014

وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 133 ألف و494 عضوًا بدلاً من 110 ألف و541 في 2014، أما الكليات الحاصلة على الاعتماد والجودة 306 كلية في 2022 بدلاً من 51 كلية في 2014، وارتفع عدد الجامعات لـ 92 جامعة بدلا من 49 جامعة في 2014 بالإضافة إلى 28 جامعة حكومية بدلا من 23 في 2014 كما زيادة الكليات الحكومية لـ 443

بدلاً من 338 كلية عام 2014، إلى جانب 389 برنامجا جديدا بالجامعات الحكومية بدلا من 118 برنامجا في 2014.

وبلغ عدد الجامعات الخاصة 27 جامعة خاصة بدلا من 23 في 2014 و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية

و 7 أفرع لجامعات أجنبية، أما المعاهد الخاصة 174 بدلاً من 153 معهدًا عام 2014 وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية253 كلية بدلا من 118 في 2014، ونحو 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني

لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

وحققت مصر المركز 24 عالميًا في مؤشر سيماجو للنشر الدولي و10 جامعات تكنولوجية لمسارات التعليم العالي في مصر ونحو 120 مستشفى جامعي بدلاً من 88 مستشفى عام 2014.