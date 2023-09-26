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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من حسين لبيب على انسحاب عبدالله جورج من الانتخابات

حسين لبيب المرشح
حسين لبيب المرشح على منصب رئيس الزمالك
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علق حسين لبيب المرشح بانتخابات الزمالك المقبلة على منصب الرئيس، حول انسحاب عبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق  من خوض انتخابات النادي المقبلة تضامنا من قائمة لبيب ولنجاح القائمة الموحدة . 

وقال لبيب في بيان اليوم الثلاثاء: أعضاء نادي الزمالك بالاصاله عن نفسي باسم جميع اعضاء القائمة الموحده المرشحه لانتخابات مجلس اداره النادي نعلن اننا قد تلقينا بكل الاحترام والاجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادته للقائمه الموحده، وفي هذا السياق نؤكد ان الدكتور عبد الله جورج ذلك الرمز صاحب المكانه الرفيعه ورغم كل ما يتمتع به من حب و دعم اعضاء وجماهير النادي علي نحو كان يكفل له فرصه حقيقيه للفوز في الانتخابات .

وتابع البيان إلا أنه تعامل بنبل الفرسان و فكر الحكماء وقدم نموذجا حقيقيا بالافعال لاعلاء قيم ساميه ربما غابت عن مشهد اداره النادي بعض الوقت في الماضي، ان مثل هذه المواقف تؤكد و تواكب مساعي و فلسفه القائمه الموحده في اعاده الامل لمستقبل يليق بنادي الزمالك وجماهيره واعضائه

وأضاف البيان: إلي الدكتور عبدالله جورج وجميع محبي النادي نقول إننا اذا ما شرفنا بتولي المسئوليه نتطلع لدعمكم ومشورتكم و نكرر ان القائمه الموحده تعاهدكم ان تبذل باخلاص كل مساعيها لاعاده كل قامات و رموز النادي اليه في المكانه التي تليق بهم بعد ان كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا الي مستقبل لا اقصاء فيه لأحد ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع، عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر

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