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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

المتحف القومي للحضارة بالفسطاط يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الصين

الوفد الصيني في المتحف
الوفد الصيني في المتحف القومي للحضارة المصرية
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استقبل المتحف وفداً رفيع المستوى من دولة الصين، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وكان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية، حيث اصطحبوا الوفد في جولة داخل المتحف تضمنت مبنى الاستقبال، والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمسرح المكشوف، حيث تعرف علي إمكانيات كل منطقة ضمن المقومات التي يتمتع بها المتحف، مما يجعله مقصدا لكل الشخصيات والضيوف الذين يزورون مصر في المناسبات والأحداث المختلفة.

وخلال جولته تعرف عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على مقتنيات القاعات المختلفة في المتحف، والتي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتحكي قصة الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي في قاعاته المختلفة.

كما أطلعه الدكتور أحمد غنيم على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة، وذلك في إطار دوره الثقافي والفني، كما أهدى له كتالوج المومياوات الملكية كهدية تذكارية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب "لي شي"، عن إعجابه الشديد بالموقع المتميز للمتحف، والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، والتي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، ووجه الشكر لإدارة المتحف علي حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

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