«الليلة الأخيرة» يشارك ضمن عروض «القاهرة للمونودراما»

تُشارك جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح بدولة الإمارات، بالعرض المسرحي «الليلة الأخيرة» ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والذي تدور أحداثه حول فتاة شابة تدعى "مريم"، التي تعاني من الوحدة وتواجه العنوسة بألم مرير، فتاة جميلة حرمت من الزواج بسبب الأب الذي يرفض طلب كل من يتقدم للزواج منها بسبب عرقه أو فقره، وعلى رأس هؤلاء كان حبيبها الذي تمنت الزواج منه وتأسيس تلك الأسرة التي طالما حلمت بها.

كتبت المسرحية بطريقة شاعرية تحرك الوجدان نحو "مريم" التي تعيش وهي تتمنى كل ليلة أن تكون ليلتها الأخيرة، والمسرحية تأليف سعادة محمد سعيد الظنحاني، وإخراج العراقي القدير فيصل جواد، وبطولة الفنانة المصرية لمياء كرم، وإشراف عام حمد الظنحاني.

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي"، و"شاشة المونودراما"، والتي تشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .