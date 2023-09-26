تعرف على سبب انسحاب عبدالله جورج من خوض انتخابات الزمالك

أعلن عبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق انسحابه من خوض انتخابات النادي المقبلة يوم 20 أكتوبر المقبل.

وجاء انسحاب عبدالله جورج من خوض انتخابات الزمالك رغبة منه في نجاح القائمة الموحدة والتي تضم حسين لبيب في منصب الرئيس وباقي القائمة، حيث تضامن جورج مع القائمة وأعلن انسحابه لضمان نجاح القائمة وأنها الأصلح للزمالك في الفترة المقبلة من وجهة نظره .

وكان فريق الكرة بالزمالك قد تعادل مع فريق المقاولون العرب مساء أمس الاثنين بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0 .