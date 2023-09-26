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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن سوهاج ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بأخميم

جانب من الصلح
جانب من الصلح
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بالتعاون مع القيادات الشعبية والتنفيذية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبوعمار وأبوغنم في مركز أخميم، وتم إقامة الصلح بسرداق ناحية أخميم بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج والنائب السابق أحمد حلمي الشريف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية على مستوى المحافظة .
وكانت بداية الواقعة في عام 2021 عندما تبلغ لمركز شرطه اخميم بوقوع مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتي (أبو عمار، أبو غنم) ببندر أخميم طرف أول عائلة أبو عمار وطرف ثان عائلة ابو غنيم ونتج عن المشاجره مقتل الاول من الطرف الاول واتهم في مقتله الآول من الطرف الثاني، وتم ضبط طرفي المشاجرة وحبسهم احتياطيًا علي ذمه القضية وبجلسه 20 مارس 2023 حكم على المتهم الأول من الطرف الثاني بالسجن لمده 7سنوات وبراءة باقي المتهمين .

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