الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سانت جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدًا الجمعة، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعرض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عبر محاضرة فنية بالفيديو بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

وينوي «كولر» منح الفرصة لأكثر من لاعب، سواء بالمشاركة أساسيا أو بديلا، من أجل تجهيزهم مثل ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأفشة وأحمد عبد القادر وصلاح محسن ورضا سليم، مع إمكانية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين مثل محمد عبد المنعم وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني.

واستقر السويسري مارسيل كولر، على استبعاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو، من مواجهة سانت جورج الإثيوبي خوفًا من تفاقم إصابته، بعد إصابته بكدمة شديدة في العضلة الأمامية، في مواجهة المصري البورسعيدي.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش، وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية الثلاثاء الماضي.

وحقق الأهلي الفوز على سانت جورج في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للمشاركة في مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلمت "البوابة" أن كولر يرغب في إشراك اكرم توفيق في جزء من مباراة سانت جورج الإثيوبي المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان أكرم توفيق أعلن في وقت سابق عن جاهزيته للعودة إلي حسابات الجهاز الفني بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

ويستعيد الأهلى جهود لاعبه المغربي رضا سليم جناح الفريق بعد انتهاء الإيقاف، وغاب رضا سليم عن مواجهة الذهاب بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

ويواصل الفرنسى أنتونى موديست الغياب عن فريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى بسبب عدم القيد.. يأتي غياب أنتوني موديست بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سانت جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراتهم الماضية ووضع قدما فى دور المجموعات للبطولة الأفريقية، فى رحلة الدفاع عن لقب الأميرة السمراء وحصد النجمة رقم 12 فى تاريخه.

ويرغب كولر ومعاونوه في معالجة أزمة إهدار الفرص بعدما أقدم اللاعبون على إضاعة ما يزيد على ثلاثة أهداف خلال المباراة الماضية، بخلاف الثلاثة أهداف المسجلة، فى المواجهة التي شهدت تفوقاً واضحاً للمارد الأحمر.